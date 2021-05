Scafati. La piattaforma per la richiesta e il rilascio di certificazioni online è sul sito istituzionale dell’Ente. Per accedere al portale è necessario autenticarsi













Scafati. Video. Innovazione: parte il servizio di certificazioni Online.

La piattaforma per la richiesta e il rilascio di certificazioni online è sul sito istituzionale dell’Ente. Per accedere al portale è necessario autenticarsi utilizzando le credenziali Spid o la Carta d’identità elettronica. Un servizio per ora attivo in via sperimentale.















Guarda anche Scafati. VIDEO. Il Centro sportivo di Via della Resistenza abbandonato



















Il servizio.

Un servizio a basso costo di progettazione e di gestione che consente quindi di produrre certificati con validità legale, grazie alla tecnologia del timbro digitale, e potranno essere pertanto presentati a privati, enti o aziende. Il nuovo sistema, testato e configurato dai tecnici dei servizi informativi del Comune di Scafati, è stato progettato per essere utilizzato anche con dispositivi a superficie di visualizzazione ridotta e interfaccia di tipo “touch” (come smartphone e tablet). Ogni accesso in consultazione e ogni attività effettuata sul portale sarà tracciata nel sistema. Le certificazioni richieste online sono prodotte in formato PDF, con le medesime impostazioni grafiche di quelle rilasciate dagli sportelli dei servizi demografici.

Il servizio è di Tiziana Zurro