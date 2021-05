Angri. Sosta a pagamento, da lunedì abbonamenti disponibili.

Angri. Da lunedì sarà possibile abbonarsi al servizio di sosta cittadino. Saranno due le tipologie di abbonamento disponibili per la sosta in città

Da lunedì sarà possibile abbonarsi al servizio di sosta cittadino. Saranno due le tipologie di abbonamento disponibili per la sosta in città. I due tagli hanno costi diversi. L’abbonamento di 65 euro mensili consentirà la sosta veicolare in qualunque parte della zona 1, quella centrale, coperta dal servizio.

Il secondo abbonamento.

Il secondo taglio di abbonamento è di 35 euro mensili e consentirà la sosta nelle zone 2 e 3 come stabilito dalla convenzione con AngriPark che da circa una settimana gestisce il parcheggio. La sosta può essere effettuata anche mediante l’App “Easypark” per smartphone disponibile negli store Android e IOS per IPhone dove per altro è possibile optare per la frazione di ora.

