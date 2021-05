Pagani. Insieme in rete per creare opportunità per lo Sport

Tutti insieme in rete per creare opportunità per lo Sport a Pagani.

Si è tenuto questa mattina l’incontro dell’amministrazione con tutte le associazioni sportive del territorio. Il sindaco De Prisco e Pietro Sessa – Assessore Comunale allo Sport, all’auditorium hanno illustrato i progetti in atto e ascoltato idee ed esigenze degli intervenuti.

Le buone pratiche.

Al centro della discussione le esigenze per il buon funzionamento delle attività, i problemi strutturali e le potenzialità dei luoghi adibiti alle attività sportive a Pagani, l’organizzazione di eventi, la partecipazione a bandi regionali, nazionali e della Comunità Europea che portino finanziamenti. Ai presenti sono stati consegnati dei modelli da compilare per mettersi in rete. Presenti anche il dirigente nazionale Opes Danza, Enrico Di Prisco, e il delegato Coni, avvocato Diego Del Regno,

Le parole di Sessa.

«Già diversi i bandi a cui abbiamo partecipato – ha detto l’assessore Sessa – E tanti eventi sono in organizzazione, anche insieme ad altri comuni, come le Olimpiadi dell’ Agro, l’evento Afa che vedrà il Comune di Pagani insieme all’Asl impegnato nella sensibilizzazione sull’attività fisica adattata per le persone con malattie croniche, e il prossimo evento “Strapagani”, corsa podistica amatoriale che si terrà il prossimo 6 giugno, organizzato dallo studio associato The Organism, con il patrocinio del Comune di Pagani.

Guarda anche VIDEO – Pagani. Mascherine ai mercatali. L’iniziativa di Pietro Sessa