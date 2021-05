Pass sosta diversamente abili. “Stay Angri” chiede chiarezza.

Il Movimento cittadino “Stay Angri” chiede chiarezza sui permessi rilasciati ai diversamente abili e agli aventi diritto. “La tutela per le fasce debole è una priorità e stiamo andando fino in fondo alla faccenda” si legge nella loro nota social. Proprio dal diffuso disappunto social il movimento si è attivato con immediatezza: “Grazie ai vostri commenti e ai messaggi ricevuti abbiamo avuto modo di definire alcuni punti su cui ci preme far chiarezza per poter sciogliere il bandolo della matassa.

Chiarezza dal comune.

Questa volta – prosegue la nota – abbiamo indirizzato una PEC al comune di Angri per conoscere lo stato dei fatti su permessi per disabili e aventi diritto. Sembrerebbe che ci siano in giro circa 2300 pass per disabili e che una piccola fetta siano di persone defunte ancora utilizzati impropriamente perché non scaduti. Partiamo dall’ABC per fare uno screening di quanti cittadini avrebbero diritto al permesso e quanti utilizzano il pass senza diritto”.

