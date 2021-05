Pompei. Week end con ristorazione all’aperto nel centro storico fino alle ore 23

Centro storico pedonalizzato sabato 22 e domenica 23 a Pompei tornano i tavolini di ristoranti pizzerie e baretti sui marciapiede e gli stalli di sosta delle automobili. Il popolo della movida torna a respirare col patto di osservare tutte le regole igieniche e di distanziamento di sicurezza contro il contagio di coronavirus che resta un nemico incombente da non sottovalutare. Al momento la formula adottata dall’amministrazione Lo Sapio è ancora quella del commissario prefettizio Santi Giuffré per dare una mano agli esercizi commerciali concedendo gratuitamente spazi esterni per compensare le perdite di posti a sedere determinate dalla normativa in materia di prevenzione da Covid19. Una richiesta sostenuta dalle associazioni di categoria ed accolta dall’Amministrazione Comunale di Pompei. Il decreto sindacale prevede la chiusura di via Sacra alla circolazione veicolare e alla sosta nel tratto stradale compreso tra l’intersezione con piazza Bartolo Longo e via Fratello Adriano Celentano/ via San Giuseppe, con sbarramento fisico all’altezza di via San Giuseppe, fatti salvi gli stalli riservati alla sosta dei mezzi della Polizia di Stato. Per quanto riguarda via Roma è previsto il divieto di accesso ai mezzi lungo l’intera strada con sbarramento fisico in piazza Bartolo Longo con l’intersezione con via Bartolo Longo (angolo Palazzo Europa). Anche via Bartolo Longo sarà interessata dal divieto di sosta e circolazione nel tratto tra l’intersezione con Corso Vittorio Emanuele e via San Michele, con sbarramento fisico in corrispondenza di via San Michele. Nella giornata di domenica – e ferme restanti le stesse disposizioni – le limitazioni al traffico su via Sacra partiranno dalle ore 10:00. Esclusi dal divieto di circolazione i veicoli di soccorso, pronto intervento, degli organi di Polizia e servizi pubblici essenziali oltre ai veicoli dei residenti e quelli diretti a parcheggi privati e alle attività commerciali con parcheggio interno. Gli esercenti autorizzati all’occupazione degli stalli di sosta al termine dell’attività dovranno sgombrarli nel più breve tempo possibile.