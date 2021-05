Tragedia nel Salernitano. Bimba cade da dirupo e muore

Era tedesca la bimba di soli 4 anni che ha perso la vita durante un’escursione a Palinuro, nel Salernitano. La piccola, in compagnia dei genitori in vacanza nel Cilento, era impegnata su un percorso trekking sul sentiero dei Fortini quando ha perso l’equilibrio ed e’ precipitata in mare. Il corpo della bimba e’ stato recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera di Palinuro. Ancora non chiara la dinamica dell’incidente su cui indaga la Procura della Repubblica presso il tribunale di Vallo della Lucania. (ANSA).