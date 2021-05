Angri VIDEO. Progetti PUC. Mariella Russo: “Politiche sociali inadeguate”

Angri. Progetti PUC. Mariella Russo: “Politiche sociali inadeguate”.

Non decollano i progetti PUC, ovvero i progetti per i cittadini precettori di reddito di cittadinanza. Gli uffici incaricati delle procedure, già decimati dalla carenza di personale, fanno sforzi a portare avanti la progettazione e per reperire le unità lavorative da impegnare nei progetti finora presentati ma non ancora finalizzati dall’amministrazione Ferraioli.



















I percettori.

In città i percettori di reddito di cittadinanza sono 76 e solo una minima parte potrà essere impiegata nei progetti utili per la collettività. In fase di stallo il “Progetto Green e spazi pubblici” che prevedeva l’impiego di 20 unità per i quali sono previste le attività di riqualificazione e la valorizzazione del verde, puntando a migliorare il decoro urbano degli spazi pubblici. Ancora una volta dai banchi delle opposizioni una critica severa all’azione delle politiche sociali viene mossa da Mariella Russo.

