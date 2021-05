Napoli. Luci rosse e palloncini bianchi in piazza Plebiscito

Ieri manifestazione nazionale del settore dello spettacolo

La Fedas Italia (Federazione Aziende Spettacolo), ieri, 21 maggio 2021, alle 19,30, è scesa in

piazza a Napoli, per una manifestazione di sensibilizzazione delle aziende dello spettacolo.

Palloncini bianchi e luci rosse hanno fatto da cornice all’evento che ha visto posizionare nella

piazza partenopea anche decine di “Bauli”. Quegli stessi bauli che i tecnici audio/luci, utilizzano per l’allestimento di palcoscenici e piazza per gli eventi.

“La manifestazione di ieri – spiega il presidente nazionale, il salernitano, Raffaele Vitale – è

stato un modo per uscire ancora una volta, da questo stato d’invisibilità. E’ da un anno che con

la nostra Federazione stiamo cercando di far capire allo Stato chi realmente sono le aziende

che operano nel mondo dello spettacolo, in particolare i service audio e luci e tutti coloro che

stanno dietro le quinte. Operatori e imprenditori, che sono stati duramente colpiti da queste

chiusure, impossibilitati a svolgere la propria professione e senza ricevere un sostegno

strutturale e continuativo. La manifestazione di ieri, è stata fortemente voluta, da noi della

Fedas Italia, per dare una continuità, dopo le due manifestazioni che abbiamo fatto a Bari e a

Palermo, nei giorni scorsi, alle richieste che stiamo facendo al Governo. Ovvero farci uscire da

questo stato di invisibilità e darci certezze, vista anche l’imminente riapertura di tutte le

attività, che non ci ritroveremo nuovamente ad agosto con una nuova chiusura, perché questo

vorrà dire per molti di noi la fine delle nostre attività”