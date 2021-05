Scafati. Martedì in videoconferenza il confronto tra l’amministrazione comunale e i sindacati, relativamente ai problemi in seno alla Polizia Municipale















Scafati. Polizia Locale vertenza tra agenti e amministrazione.

Dovrebbe tenersi martedì in videoconferenza il confronto tra l’amministrazione comunale e i sindacati, relativamente ai problemi in seno alla Polizia Municipale. Il tavolo è stato chiesto sia da Cgil che Cisl e Csa provinciali. Un primo incontro voluto dal primo cittadino Cristoforo Salvati, tra i sette responsabili di settore dei Vigili e il loro comandante Salvatore Dionisio, è stato disertato dagli agenti. I caschi bianchi hanno delegato a rappresentarli i sindacati di riferimento e sul tavolo non vi è solo la polemica sul loro comandante, ma anche la mancata retribuzione d’indennità Covid e dei buoni pasto.



















La vertenza e la posizione dei sindacati.

“Vogliamo discutere degli accordi fatti e non rispettati, con una decisione unilaterale del dirigente – spiega Alfonso Rianna, segretario provinciale Cgil Fp – è una situazione per noi inaccettabile. Gli accordi con delegazione trattante non vanno modificati se non dopo discussione. Gli straordinari Covid sono fondi stanziati dalla Prefettura e non ancora elargiti. Abbiamo ancora aperta la discussione dei proventi contravvenzionali, abbiamo urgenza di discuterne per garantire la sicurezza degli operatori”. Sulla stessa linea anche Angelo Rispoli, per il Csa Fiadel. “Tutto ciò alimenta un clima di sfiducia e tensione tra i lavoratori. Non è a seconda del dirigente che gli accordi vanno applicati o meno”.















La posizione della Cisl.

Rispetto alla Cisl, che ha chiesto il non rinnovo del contratto al comandante Dionisio, Rispoli chiarisce che “nessuna dimissione è stata chiesta” mentre secondo Rianna “non è nostro compito chiedere o meno la destituzione del comandante. Noi abbiamo una posizione totalmente diversa dagli altri. Riteniamo che il comandante stia ben operando, portando ottimi risultati. Se vi sono fibrillazioni interne è giusto discuterne all’interno stesso del comando, trovando una sintesi. Anche perché mi sembra che all’inizio non ci siano stati grandi problemi. Aspettiamo un confronto il prima possibile”.













La presenza dell’assessore Di Lallo.

Al vertice sarà presente anche l’assessore a Bilancio e Personale Nunzia di Lallo. “I pagamenti sono in esecuzione – anticipa – abbiamo aspettato l’approvazione del bilancio, mentre per le indennità è stato necessario attendere la ricomposizione del Nucleo di Valutazione”.

Adriano Falanga

