Auto a idrogeno, tutte le info

Le auto a idrogeno sono veicoli 100% green (non emettono emissioni di CO2) che funzionano attraverso un sistema di alimentazione a celle combustibile per il corretto funzionamento del motore elettrico. L’energia elettrica necessaria per la ricarica viene generata attraverso l’idrogeno ed il sistema Fuel-Cell. Si tratta di una vera e propria mini centrale, in cui ossigeno ed idrogeno reagiscono attraverso l’elettrolisi, che produce energia. Unico prodotto di scarto è il vapore acqueo.

L’infrastruttura di ricarica per questo tipo di carburante in Italia è quasi inesistente. Vi è un solo impianto a Bolzano con il rifornimento a 700 bar. Un secondo centro è in fase di realizzazione a Mestre, grazie ad un accordo preso con Toyota. Altri Paesi come la Germania stanno investendo molto nel potenziamento dei centri di ricarica dei veicoli a idrogeno.

Considerando una Toyota Mirai, una delle poche vetture a idrogeno in commercio (molto silenziosa), per un pieno fatto in 5 minuti servono 70-80 euro e si possono percorrere circa 650 Km. L’efficienza totale di un’auto a idrogeno Fuel-Cell è di circa 38 Watt.

Molte case automobilistiche stanno investendo nelle tecnologie green: già in commercio la Hyundai Nexo, mentre in futuro arriverà anche la BMW X5 con tecnologia Fuel-Cell.

