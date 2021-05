San Marzano sul Sarno. Video: la nuova vita del parco urbano

San Marzano sul Sarno. La nuova vita del parco urbano.

Torna accessibile ai cittadini il Parco Urbano. I cancelli riaprono ai bambini, alle mamme e a tutti i cittadini dopo mesi dominati da incertezze e rinvii provocati dalla pandemia. Il grande spezio verde nelle scorse settimane è stato oggetto di lavori di riqualificazione che hanno visto operare in maniera assolutamente volontaria associazioni e singoli cittadini che hanno lavorato intensamente per ridare decoro al Parco.



















Un’area speciale.

Un parco accessibile non solo ai cittadini e alle associazioni, non manca infatti un’area speciale dedicata al fido amico dell’uomo. È l’area dog dedicata al benessere dei quattro zampe. E non manca un ricordo speciale per Giovanni Falcone e i suoi uomini che proprio nel giorno della riapertura del parco sono stati ricordati dalla sindaca Zuottolo ricordati per il loro martirio.















Ora si guarda oltre in previsione della stagione estiva si pensa a un cartellone di eventi per valorizzare ulteriormente il parco lacustre.

Il servizio è di Aldo Severino

Guarda anche Angri. Video. Scuola: mozione contro la dirigente Maddalena Iannone