Zingaretti fonda “Prossima”, corrente interna al PD

E’ di stamattina la notizia che Zingaretti, ex segretario nazionale del Partito Democratico, ha fondato una sua corrente interna al PD dal nome “Prossima” con a capo Nicola Oddati, ex assessore al comune di Napoli. Commenta così la notizia il giovane Alfonso Coccoli, esponente di AreaDem Campania, delfino della Senatrice Armato, attraverso un post su Facebook: ” Ho notato che tutti quelli che si lamentano delle correnti interne del PD poi finiscono per fondarne una… “. Un segnale politico dopo le dimissioni di Zingaretti, comunicate anche queste tramite un post molto discusso dove diceva di vergognarsi del suo partito perchè affossato dalle correnti. Un segnale quindi il post di Coccoli perchè proveniente dalla corrente Franceschiniana.