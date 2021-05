COVID-19. I contagi delle ultime 24 ore nell’agro e salernitano.

Covid 19: ls provincia di Salerno oggi conta 50 casi. In provincia di Napoli i contagi sono 278, 37 Caserta, Avellino 29, Benevento 16 per un totale in tutta la Campania di 410 casi.

Angri 1

Battipaglia 1

Calvanico 2

Capaccio Paestum 1

Castelnuovo di Conza 1

Cava de’ Tirreni 3

Furore 2

Mercato San Severino 1

Montecorvino Rovella 1

Nocera Inferiore 1

Nocera Superiore 2

Olevano sul Tusciano 1

Pagani 3

Pellezzano 3

Pontecagnano Faiano 1

Roccapiemonte 1

Sala Consilina 1

Salerno 2

San Rufo 1

San Valentino Torio 2

Sant’Egidio del Monte Albino 1

Sanza 2

Sarno 9

Scafati 5

Teggiano 1

Guarda anche VIDEO – Angri. Allo Studio Mazzola screening per osteoporosi e tiroide