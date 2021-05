Pagani. In consiglio comunale via libera alla SAM.

La partecipata SAM è una realtà. Con 16 voti a favore, incluso quello della consigliera d’opposizione Annarosa Sessa, e 4 voti contrari, la nuova società partecipata SAM sostituirà le due aziende comunali: “Pagani Servizi” e la speciale “Pagani Ambiente”. Passa dunque in consiglio comunale la linea della maggioranza promossa dal sindaco Lello De Prisco sulla necessità di creare un soggetto unico di gestione dei servizi sul territorio. Ora si guarda con interesse alle nomine dei vertici della NewCo sulle quali si definiranno anche i futuri equilibri della maggioranza.















Salvaguardia dei livelli occupazionali.

“Lavoreremo per salvaguardare i livelli occupazionali e dare un nuovo assetto manageriale alla società in modo che i servizi vengano erogati in maniera efficiente – dice il sindaco De Prisco – Questi mesi di amministrazione ci sono serviti per capire lo stato dell’arte. Non mi sono mai lamentato del ciclo dei rifiuti. Per il resto, invece, sono molto insoddisfatto, sia per quanto riguarda lo spazzamento che il verde pubblico. Abbiamo ereditato queste situazioni e abbiamo lavorato fino a ora con quello che avevamo. Ovviamente con la SAM avremo gli stessi operai attualmente distribuiti tra Aspa e Pagani servizi”.















Il dissenso dell’opposizione.

Dissenso per la nuova società arriva dai consiglieri d’opposizione Vincenzo D’Amato, Fabio Petrelli, Alessandro De Martino e Vincenzo Violante. Annarosa Sessa invece ha votato a favore della proposta della maggioranza. “Si tratta di un argomento su cui la maggioranza di cui facevo parte è venuta meno. Questa era una delibera di aprile scorso, su proposta dell’allora segretaria generale e avallata dal responsabile contabile e da quello amministrativo – ha dichiarato la Sessa prima del voto, puntando il dito contro i suoi ex colleghi di partito e maggioranza – Oggi arriva una proposta che io voto favorevolmente perché va nell’ottica del lavoro che stavo facendo per fare in modo che la città andasse verso una razionalizzazione delle spese, puntando all’efficienza”. L’assise è riuscita a raggiungere il numero legale per l’assenza in aula dei consiglieri di opposizione della lista “Orizzonte comune”.

