Pompei. A scuola di restauro nel Parco Archeologico

Studenti restauratori a Pompei! Si stanno concludendo le attività di cantiere presso i praedia di Giulia felice, che hanno visto coinvolti gli studenti dell’Università della Calabria del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni culturali, abilitante all’esercizio della professione di restauratore.

Le attività laboratoriali, nell’ambito di una convenzione con il Parco archeologico di Pompei, hanno previsto un intervento di manutenzione straordinaria del mosaico dell’ambiente n. 93 dei Praedia di Giulia Felice (II 4), mirate al ristabilimento statico del mosaico. Il Parco Archeologico di Pompei rappresenta un pezzo della città antica che permane ai nostri giorni pertanto oltre ad essere polo d’attrazione per la curiosità di visitatori é un luogo di studio e ricerca oltre che un laboratorio a cielo aperto per apprendere ed esercitare veri sistemi di conservazione dell’Antico.