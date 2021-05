San Valentino Torio. Zuottolo a supporto della maggioranza.

Arriva a supporto della maggioranza Strianese la consigliera Raffaella Zuottolo. Dalla minoranza una ciambella di salvataggio al sindaco e presidente della Provincia Michele Strianese dopo il tentativo di sfiducia “notarile” di 8 consiglieri comunali dell’opposizione.



















La nota congiunta.

“Alla luce di quanto sopra, valutando assolutamente dannoso per il paese la decadenza del Sindaco eletto dal popolo, con tutto il rispetto per i funzionari prefettizi, il Sindaco Michele Strianese e i consiglieri di maggioranza Rosanna Ruggiero, Enzo Ferrante, Giuseppe Pascale, Pasqualina Garofalo, Ernesto Velardo, Maddalena Celentano ed Antonio Mancuso, hanno chiesto apertamente alla consigliera Raffaella Zuottolo, già dimostratasi responsabile e attenta al futuro del paese per i fatti sopra menzionati, di collaborare con la maggioranza per il bene della comunità, assicurando così una amministrazione politica al paese costituita da consiglieri eletti dal popolo” si legge in una nota congiunta a firma di Zuottolo e Strianese e protocollata al comune.















Altre aperture.

La maggioranza non esclude anche ulteriori adesioni che “possano contribuire a sostenere un progetto amministrativo basato sempre sull’impegno e la passione, sulla trasparenza e la condivisione e soprattutto con l’obiettivo di tutelare sempre e solo l’interesse generale” della comunità. Si apre un nuovo percorso in città.

RePol

