Scafati. Poca chiarezza sulla stazione elettrica Terna di Marra

Chiarezza sulla convenzione.

“Ieri in Consiglio Comunale si discuteva la convenzione con Terna Spa, per l’erogazione di un contributo di 500.000 euro, quale ristoro alla comunità per la realizzazione di opere compensative per l’impatto della stazione elettrica. Gli interventi da realizzare non risultano individuati nella convenzione per cui avevamo proposto che venissero decisi in maniera trasparente dal Consiglio Co

Il silenzio della maggioranza.

“Non solo la maggioranza con in testa il Sindaco si è opposta alla nostra richiesta, ma si sono limitati a riferire che le opere sono già decise, e sono riportate nel piano triennale delle opere pubbliche: in maniera generica come opere stradali di nuova realizzazione, che però non state rese note. Riteniamo che di fatto in questo modo non vengano rispettate le prerogative del Consiglio al quale è stata impedita la scelta delle opere. La nostra posizione su questa vicenda è stata chiara sin dall’inizio, la zona della stazione elettrica di Marra deve essere riqualificata e le opere compensative vanno concentrate nella zona di Marra. Rischiamo di trovarci dinanzi ad un vero e proprio “scippo” nei confronti di una zona della nostra città, non solo costretta a subire l’installazione di una stazione elettrica, ma che al tempo stessa si vede anche negata la giusta compensazione prevista dalla legge (e dal buonsenso). Manterremo alta l’attenzione così come chiediamo che alla nostra segnalazione sulla assai dubbia regolarità di alcune opere della stazione elettrica, peraltro confermata dal Comando dei Vigili urbani, seguano le dovute determinazioni degli uffici e la doverosa vigilanza dell’Amministrazione Comunale”.



















