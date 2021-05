VIDEO – Angri. Allo Studio Mazzola screening per osteoporosi e tiroide.

Lo Studio Mazzola da sempre interessato alla salute dei suoi pazienti ha programmato giornate di screening alla tiroide e alle ossa ed è possibile prenotare uno screening completo dell’Osteoporosi e tiroideo. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’utenza alla prevenzione di queste patologie che soltanto mediante una diagnosi precoce consente un trattamento più efficace e cure più semplici. Lo Studio Mazzola ha le necessarie competenze e specifiche strumentazioni diagnostiche impegnate proprio in questo campo e messe a disposizione dei pazienti.

Tiroide.

Lo screening tiroideo è rivolto a persone che non hanno già una diagnosi di malattia della tiroide e non abbiano eseguito in precedenza questo tipo di esame, indicato soprattutto in persone che hanno familiarità per malattie tiroidee o appartengono a gruppi più a rischio.

Osteoporosi.

L’osteoporosi è una condizione caratterizzata da una maggiore fragilità delle ossa che favorisce un maggior rischio di fratture.

