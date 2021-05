VIDEO – Angri. Scuola. Protesta contro la dirigente Maddalena Iannone.

Una protesta civile senza precedenti. Circa un centinaio di genitori in flash mob, anche per motivi di distanziamento, sotto le finestre della direzione didattica hanno urlato slogan per richiedere la rimozione della dirigente scolastica del primo Circolo al culmine di un anno scolastico di forti tensioni tra le parti. E’ giunta a questo epilogo la vertenza tra la dirigente scolastica Maddalena Iannone e i genitori che non ritengono possano esserci più sufficienti tutele per i loro figli all’interno della scuola ormai dilaniata . Una scuola finita già al centro di visite ispettive, di forte interessamento della deputata Virginia Villani, che ha prodotto anche un’interrogazione parlamentare, e di una mozione “per incompatibilità ambientale” prodotta da un gruppo di consiglieri comunali. Ora la parola passa alla dirigente regionale Franzese ma i genitori non vogliono abbassare la guardia e chiedono con forza un nuovo dirigente scolastico.

Malcontento comune.

Posizioni comuni tra i genitori che denunciano diverse anomalie al Primo Circolo.

La vicinanza di Villani.

Vicinanza ai genitori arriva da Roma anche dalla stessa deputata Virginia Villani

