VIDEO – Scafati. Russo: “Scarsa trasparenza su consortile e stazione elettrica”

Legittimità del voto: i dubbi.

Giallo in consiglio comunale sull’approvazione della convezione con la nascente società Consortile “Comunità Sensibile” azienda per i servizi sociali territoriali dell’ambito del Piano di Zona S1 02. Michele Russo di “Insieme per Scafati” mette in evidenza alcuni aspetti legati alla votazione in aula dello Statuto.

































La stazione elettrica Terna.

Russo fa anche alcune puntualizzazioni sulla stazione elettrica di Marra sulla convenzione con Terna S.p.A., per l’erogazione di un contributo di 500.000 euro, quale ristoro alla comunità, evidenziando la scarsa trasparenza della maggioranza sulla questione.

Servizio di Tiziana Zurro