Agro. La Conferenza dei sindaci premiata dal Rotary Club Nocera

Agro. La Conferenza dei sindaci premiata dal Rotary Club.

Anche la Conferenza dei sindaci dell’Agro Sarnese Nocerino e Valle Metelliana tra i premiati del riconoscimento del Rotary Club Nocera Inferiore Sarno. Sarà il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo a partecipare alla cerimonia online , sabato 29 maggio alle 19,30.

La soddisfazione di Pietro Pentangelo.

“Si tratta di un riconoscimento che premia l’impegno e la tenacia di noi primi cittadini che abbiamo dovuto fronteggiare la pandemia con quello che potevamo e in molti casi mettendo in campo e spendendo tutte le energie possibili – dichiara Pietro Pentangelo – In questo lungo e faticoso anno abbiamo dovuto far fronte a tante necessità e urgenze per rispondere, spesso senza opportune armi di difesa verso un nemico invisibile e insidioso che ha mietuto vittime, destabilizzato le nostre comunità e messo in grave difficoltà tante famiglie”. A nome dei sindaci sono onorato di rappresentare i miei colleghi e ringrazio il Rotary Club territoriale e chi si prodiga per garantire tutele e sostegno alla Comunità dell’Agro”.

