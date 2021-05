Marco Iaquinandi (FdI): “Riaprire la Biblioteca Provinciale di Via Laspro”

Iaquinandi (FdI): “La Provincia ascolti i ragazzi, giusto riaprire la Biblioteca Provinciale di Via Laspro”

“Il mio pieno sostegno va ai ragazzi del Comitato “Riapriamo la Biblioteca” – ha dichiarato in una nota stampa il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia Marco Iaquinandi. ” I ragazzi hanno pieno diritto di uno spazio pubblico in cui studiare in sicurezza. Non è possibile – ha proseguito il Consigliere Provinciale del Partito della Meloni – che a oggi, nonostante le soluzioni proposte dal comitato, non ci sia ancora una data certa per l’apertura e non si capiscano neanche le modalità di fruizione del servizio: La politica deve essere capace di dare una risposta seria alle esigenze della gente. A oggi, l’apertura in sicurezza della Biblioteca, anche coadiuvata con l’utilizzo di un’applicazione per regolare gli accessi, può aiutare non solo lo studio dei ragazzi ma ridargli quella socialità messa duramente a rischio dalla pandemia”.



















L’impegno in Provincia.

“Sostengo – ha concluso Iaquinandi – la battaglia del Comitato per la riapertura e cercherò di portare tale istanza in Consiglio Provinciale per impegnare la Provincia a dare una data certa per l’apertura della biblioteca salernitana”.















