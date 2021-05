“Miserere” a Sarno: Espedito De Marino in Concerto

Sono i suoni dell’anima, tocchi leggeri ed ispirazioni profondamente suggestive. Il Maestro Espedito De Marino in concerto a Sarno. “Miserere Nobis” per incantare al Duomo di Episcopio.

Canti ispirati alla Passione di Cristo, note commoventi fortemente legate al territorio. L’appuntamento è per domenica 30 maggio 2021, alle ore 20. Un evento gratuito, in presenza su prenotazione (per le norme anti covid). L’evento rientra nel prestigioso progetto “Il Cammino dei Paputi . Lungo le via del sacro”. Poc POC 2014 – 2020 del Comune di Sarno, finanziato dalla Regione Campania, di grande ambizione che parte da Sarno ed arriva, con la forza della sua unicità, in più parti d’Italia. I riti della settimana santa nella città dei Sarrasti, ed in particolare il culto del venerdì con le processioni dei Paputi, gli incappucciati. Dagli scatti fotografici, ai ritmi incalzati di musiche e canti. Il Maestro Espedito De Marino, ricevuto nel 2018 anche da Papa Francesco, proprio per il grande valore della sua musica profonda, simbolica, spirituale, porterà in scena uno spettacolo ricco di emozioni e carico di sentimenti. “L’idea di mettere in scena il MISERERE NOBIS a Sarno nasce dall’esigenza di far risuonare la musica per far Ripartire il Paese.

Quale luogo più congeniale se non le Chiese, atte a custodire e non a trincerare, Auditorium dove contemplare Dio con la musica. Il Recital richiama le stazioni della Via Crucis e per ognuna di esse vi è un brano dai connotati sociali attualissimi, dall’emigrazione, alla pandemia. Il Concerto vuole anche favorire l’inclusione sociale, la socializzazione per una rinnovata coesione sociale, per la ripresa e la Resilienza, per attrarre i flussi turistici italiani ed internazionali verso le nostre zone interne della Campania, ricche di tradizioni e quindi di cultura” . Il Poc che traccia le linee di un nuova strada al turismo fatto di tradizioni, riscoperte, identità territoriali è coordinato dall’assessore al turismo del Comune di Sarno, Stefania Pappacena. Il Poc con i suoi appuntamenti sta abbracciando varie zone della città di Sarno, in un itinerario di storia, cultura, luoghi.

Non abbiamo tralasciato le periferie anche loro coinvolte attivamente nella nostra tradizione del Cammino dei Paputi. Stiamo puntando sulle tradizioni popolari perché valorizzano la storia e l’identità di una comunità. In questo appuntamento abbiamo puntato sulla musica che è profondamente caratterizzante e indissolubilmente legata ai popoli”. NOTE IMPORTANTI Per Prenotare, inviare mail a mediaclubsas@gmail.com L’evento sarà in diretta online sulle Pagine Facebook di Il Cammino dei Paputi, SarnoNotizie, Agro24