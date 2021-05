Pompei. Esenzione dalla tassa di occupazione di suolo pubblico prorogata fino al 31 dicembre.

La Giunta comunale ha prorogato la delibera di suolo pubblico fino al 31 dicembre.

La decisione è stata assunta alla luce dell’emergenza sanitaria ‘Covid-19’ che sta avendo gravi effetti economici sugli esercenti, penalizzati dalle rigide misure di contenimento imposte in particolar modo, ai servizi di ristorazione (somministrazione alimenti e bevande) che soffrono disagi maggiori soprattutto per le limitazioni agli orari di apertura al pubblico. A riguardo il governo ha previsto ristori per i comuni per il mancato introito della tassa.

Su mandato della giunta amministrativa di Pompei il SUAP disporrà d’ufficio la proroga delle autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi fino al 31 dicembre, salvo espressa rinuncia da parte dei titolari e/o revoche operate dall’ufficio.