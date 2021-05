Sarno. Al lancio il progetto “Alla scoperta delle abilità”.

Sabato 29 maggio ha inizio la parte pratica del progetto “Alla scoperta delle abilità”, progetto rivolto ai ragazzi diversamente abili della RSA La Filanda di Episcopio-Sarno. Il progetto è stato ideato e condiviso dalla Soc. Coop. sportiva dilettantistica AZIMUT, con base nautica al Molo Manfredi di Salerno, dalla RSA La Filanda e da AGRO SOLIDALE, con patrocinio dell’Autorità Portuale di Salerno.

La partecipazione.

All’iniziativa partecipano 15 ragazzi diversamente abili che frequentano il centro diurno della FILANDA (in gran parte autistici adulti e pazienti affetti da sindrome di Down), i quali, dopo un corso teorico realizzato presso la struttura, saranno impegnati in tre uscite in barca a vela, con partenza dalla base nautica dell’ AZIMUT, alle ore 10.00. Al termine del corso sarà consegnato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione.

