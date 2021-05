Scafati. In consiglio ok alla consortile “Comunità Sensibile”.

Via libera del Consiglio Comunale all’azienda consortile “Comunità Sensibile”, e spaccatura nel gruppo di maggioranza degli ex dissidenti. Paolo Attianese, Domenico Acunzo, Teresa Cirillo (assente Anna Conte) allineandosi alla linea politica della loro maggioranza, votano a favore dell’azienda, contrariamente ad Antonella Vaccaro. Il gruppo, in uno con l’opposizione ma anche a Lega e Insieme Possiamo, nelle scorse settimane aveva posto più volte perplessità sullo Statuto e Convenzione da approvare. Quando però l’esponente del M5S Giuseppe Sarconio ha chiesto il rinvio dell’argomento, è stata la sola Vaccaro a votare a favore.



















Che cos’è la consortile?

L’azienda speciale consortile per la gestione dei servizi sociali e socio – assistenziali denominata “Comunità Sensibile”, nasce dall’intesa tra i Comuni di Scafati, Angri, Sant’Egidio Monte Albino e Corbara i quali, nell’ambito del Coordinamento istituzionale, hanno deliberato il passaggio di trasformazione da Ente d’Ambito S1-02 ad Azienda speciale. “Abbiamo deciso di costituire questa nuova realtà che ci consentirà di gestire in forma associata tutti i servizi alla persona, con l’obiettivo di recepire le richieste provenienti dai territori ed incentivare l’attuazione di interventi nei confronti dei nuovi bisogni sociali” le parole del Sindaco Cristoforo Salvati. “La scelta di costituire la nuova Azienda speciale – aggiunge l’Assessore alle Politiche sociali, Raffaele Sicignano – nasce dalla consapevolezza di dover far fronte con maggiore incisività ed efficienza ai nuovi bisogni sociali emergenti. Chi amministra, ha l’obbligo di garantire servizi di supporto ed assistenza alle fasce più vulnerabili e a maggior rischio di esclusione sociale, mettendo in campo ogni azione necessaria per la realizzazione di efficaci politiche di intervento nel settore sociale e socio-sanitario e garantendo l’erogazione di servizi assistenziali continuativi e rispondenti alle esigenze delle comunità”.

L’opera della commissione straordinaria.

A spingere per la costituzione dell’azienda consortile fu la Commissione Straordinaria, quando accertò che il disciolto vecchio piano di zona che riuniva in convenzione ben 11 comuni dell’Agro, aveva lasciato sul bilancio scafatese debiti oggi arrivati a circa 6 milioni di euro. Comune Capofila sarà Scafati, ma le perplessità nascono dalla “pari dignità” dei comuni associati. L’uno vale uno non può essere espressione di equità, in quanto Scafati da sola rappresenta un bacino demografico pari, se non oltre, ai restanti tre soci messi assieme. E con un cda a tre componenti, il rischio è che in futuro eventuali “cordate” possano mettere in minoranza Palazzo Mayer. “I fondi saranno ripartiti in base alla popolazione” ha chiarito Salvati in aula, non convincendo però la minoranza, convinta che la città di Scafati sia meno rappresentata. La votazione passa con 12 voti a favore, ma viene sospesa per 24 ore, in attesa di chiarimenti sulla legittimità della maggioranza richiesta. Il Tuel richiede 13 voti, ieri mattina l’ok dalla segretaria Giovanna Imparato.

Adriano Falanga