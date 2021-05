Pagani. Appello di Croce: “Carminello ad Arco, stop inciviltà”

Stop all’inciviltà per garantire il decoro ad un luogo simbolo della città, il Carminello ad Arco. L’appello arriva da Marco Croce, consigliere di ammistrazione della Fondazione Carminello ad Arco.

“Abbiamo pulito. Abbiamo messo dei fiori. Abbiamo affisso un cartello per chiedere di non lasciare rifiuti dinanzi all’ingresso di una chiesa.Abbiamo individuato un luogo adatto ai bidoni.

Non riusciamo a porre un freno all’inciviltà di alcune persone che ogni giorno si svegliano e credono di poter fare come vogliono”, scrive su Facebook.