VIDEO – Angri. Il sindaco: chiarimenti sul pagamento della TARI

Angri. Il sindaco: chiarimenti sul pagamento della TARI.

Non è previsto nessun aumento della TARI, ad affermarlo è il primo cittadino di Angri Cosimo Ferraioli che precisa che a stabilire le tariffe è stata investita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ovvero ARERA in base al piano economico e finanziario presentato dai comuni all’agenzia di Stato.

E sugli accertamenti pregressi del mancato pagamento della TARI Ferraioli da alcune importanti indicazioni.

Il servizio è di Aldo Severino