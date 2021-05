Pompei. Sventato tentativo di estorsione ad un bar

Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pompei sono stati contattati dal titolare di un bar che ha segnalato una telefonata da parte di uno sconosciuto che si era presentato come appartenente alla Polizia: La persona suddetta aveva preannunciato, per il giorno successivo la visita di un “collega” cper la riscossione di 40 euro per i “controlli” effettuati syul suo esercizio commerciale. Alla stazione di polizia di Pompei é stata assicurata tutela al titolare del bar con la promessa che il giorno dopo sarebbero stati presenti colleghi di polizia all’arrivo dell’ “anonimo esattore”. Il Mercoledì mattina i poliziotti, all’interno dell’esercizio commerciale, hanno individuato la persona segnalata dal titolare trovandola in possesso di una ricevuta fiscale di 40 euro già compilata con i dati dell’attività commerciale attestante la sottoscrizione di un abbonamento ad una rivista di polizia. Gli agenti, dopo ulteriori approfondimenti, hanno altresì accertato l’identità della persona che aveva telefonato il giorno precedente e hanno denunciato per tentata truffa aggravata G.S. e M.C., napoletani di 50 e 47 anni con precedenti penali: Il inoltre, primo è stato sanzionato poiché viaggiava a bordo di un’auto che era stata sottoposta a sequestro.