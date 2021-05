Angrirunner club e la staffetta della solidarietà.

Dal 22 al 30 maggio nelle regioni italiane le staffette podistiche non competitive a sostegno della ricerca contro i tumori infantili. Presenti anche gli atleti dell’“Angrirunner club” di Aniello Cannavacciuolo che sono stati impegnati i un tratto della staffetta con l’Esercito Italiano nella tappa che dalla cittadina angrese si è spostata a Castellammare di Stabia.

Maratona della speranza.

La “Run4Hope Italia 2021 Massigen”, la staffetta podistica pro AIRC è scattata sabato 22 maggio 2021, nella sua prima edizione strutturata in staffette regionali in forma non competitiva si concluderà domenica 30 maggio. I partecipanti non avranno confronti cronometrici o agonistici quanto piuttosto l’obiettivo di promuovere e sostenere i ricercatori di AIRC impegnati a scoprire nuove forme terapeutiche per curare i tumori infantili. Si tratta di un’iniziativa articolata su staffette regionali che si svolgono in contemporanea in tutta Italia, con partenza dai capoluoghi di Regione o da altri capoluoghi significativi. Protagonista dell’evento è la Onlus veneta “Run4Hope Italia”, al fianco di Fondazione AIRC per il 2021 e 2023 e di AIL nel 2022 nel 2024: una staffetta nella staffetta per contraddistinguere il primo periodo di svolgimento del progetto a cavallo tra i Giochi olimpici di Tokyo 2021 e Parigi 2024. L’obiettivo è mettere in movimento le persone, dal nord al sud d’Italia.

Donazioni itineranti.

Ogni passo di corsa e ogni donazione, piccola o grande che sia, sarà fondamentale per sostenere i due enti beneficiari, nel nome dello sport e della solidarietà. L’evento è destinato quindi a unire e riunire il mondo running italiano anch’esso fortemente limitato dalla Pandemia Covid-19. Una sorta di ripartenza generale di un movimento che negli ultimi decenni è cresciuto grazie a moltissime manifestazioni a partire dalle grandi maratone internazionali. L’Esercito Italiano patrocina la Run4Hope 2021 Massigen.

Aldo Severino