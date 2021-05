Pagani. Afa Day 2021 è un'iniziativa a promozione dell'attività fisica adattata, dedicata in particolare ai pazienti con patologie croniche stabilizzate



















Pagani. Afa Day 2021 promossa l’attività fisica adattata.

Conferenza stampa di presentazione dell’ Afa Day 2021, un’iniziativa a promozione dell’attività fisica adattata, dedicata in particolare ai pazienti con patologie croniche stabilizzate, promossa dall’UOSD Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno, diretto dalla dottoressa Rosamaria Zampetti, con il patrocinio del comune di Pagani.

«Siamo orgogliosi di questo progetto in partenza che riguarderà la città di Pagani e di questa collaborazione sempre più proficua con l ASL Salerno , dopo la grande collaborazione per il PVP Paganese, da poche settimane diventato Punto del dipartimento. Queste iniziative ci proiettano verso la normalità. Tutti abbiamo bisogno della ginnastica, per il nostro benessere fisico oltre che psicologico. Vi aspettiamo tutti il 12 giugno allo stadio Marcello Torre» ha detto il sindaco De Prisco.















Le considerazioni.

«È fondamentale fare attività fisica per prevenire ipomobilità e la sedentarietà, oltre che il sopraggiungere di alcune malattie. A questo scopo promuoviamo questi corsi con specialisti, che vanno nella direzione di veri e propri percorsi individualizzati. A disposizione sul sito e dei medici di medicina generale tutti i moduli da compilare per aderire» ha detto Rosa Zampetti.















Intervenuto anche il dottore Della Porta, direttore del Dipartimento di Prevenzione Collettiva: «A Pagani iniziamo un progetto di recupero e resilienza. È un momento simbolico e stiamo lanciando un messaggio di ripartenza».

«Siamo entusiasti di questo progetto, in cui io credo molto e a cui è legata la mia stessa professionalità. Anche grazie alle associazioni convenzionate con l’ASL, come Obiettivo Danza, del dottore Salvatore Emanuele, questo progetto diventa realtà a Pagani. Le attività saranno inizialmente gratuite e il percorso sarà seguito da istruttori specializzati» ha detto l’assessore allo sport, Pietro Sessa.













