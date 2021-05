Pompei. L’omelia di Don Mimmo Battaglia a conclusione del mese mariano

“Speranza” è la parolina magica che don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli ha commentato nella Messa celebrata all’aperto nella cittadella mariana nella conclusione della celebrazione del mese di Maggio dedicato alla Madonna. “Speranza e amore devono prevalere sulla disperazione – ha spiegato Monsignor Battaglia – per trovare la bellezza della nostra autenticità nel sentirci amati dal Signore così come siamo. E’ bellissimo vivere e amare”. Ha concluso don Mimmo Battaglia che ha celebrato nel vento purificatore di questa primavera 2021 che ha indotto i celebrandi della santa Messa a consigliare ai fedeli di prendere la comunione tra pollice ed indice al fine di evitare che il vento facesse volare via l’ostia dal palmo della mano. Battaglia ha ringraziato l’arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, per averlo invitato nella sua prima celebrazione da vescovo nel Santuario mariano di Pompei, a conclusione del mese che la Chiesa dedica alla Madonna. ‘Partendo dalla basilica del Carmine questa mattina – ha detto Battaglia che riesce a fare poesia della sua predicazione del Vangelo – ho consegnato questa parola: Speranza, e chiedo ora su questo altare che il Signore possa rafforzarla ancora di più , perché Lui è la speranza ed è presenza della nostra vita, ma non sempre siamo capaci di riconoscerlo nel nostro cammino. In chi incontriamo, nei suoi segni”. Monsignor Battaglia ha poi esortato a comprendere e a riconoscere l’amore e la potenza della Trinità in ciascuno di noi e di ”vestire gli abiti di Maria che ha recitato il Magnificat: quindi, l’abito della gratitudine per il dono della vita, che dobbiamo difendere. Poi l’abito dello stupore: che ci da’ la capacità di saperci incantare davanti alla bellezza della vita”. Per stare sempre dal lato della vita e difendere la vita. Infine, l’abito della trasparenza: abito prezioso di cui tutti abbiamo bisogno.

