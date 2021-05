Pompei. Muore ventitreenne in un incidente sulla statale sorrentina

Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo, contro un’auto. E’ morto così Giuseppe Iezzo, un ragazzo di 23 anni. Ferita gravemente e sotto choc la ragazza con cui viaggiava. Incidente avvenuto questa notte sulla Statale Sorrentina. All’altezza dello stabilimento balneare del “Bikini”, uno scontro terribile moto contro auto. I due sono arrivati in gravi condizioni all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Per lui non c’è stato però nulla da fare. Nel grave incidente la ragazza ha riportato varie contusioni e la rottura in più punti di un femore. Ora è sotto choc per l’accaduto. Trasferita all’ospedale del Mare, non è in pericolo di vita. I genitori hanno. Un bar in via Fontanelle, dove abitano. La salma sotto sequestro. Sulla tragedia sta indagando la polizia stradale di Sorrento.

