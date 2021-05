Scafati MetanSud Gas&Luce apre il nuovo store

La MetanSud Gas&Luce è una realtà nata più di 7 anni fa dalla volontà di due giovani imprenditori scafatesi Rubina Margherita Fiore e Salvatore Grillo D’Aniello, di voler dare risposte dirette ai cittadini in materia di gestione delle utenze (Gas Metano, ed Energia Elettrica), in maniera semplice e senza intermediari, in modo da poter offrire ai clienti il massimo dell’assistenza in modo chiaro, preciso e trasparente.

Quando abbiamo chiesto cosa vi abbia spinto a lanciarvi in questo settore e soprattutto perché qui a Scafati questa è stata la risposta.

Ormai è dal lontano 2002 che si parla di liberalizzazione del mercato energetico, processo lungo e non semplice, e non ancora concluso correttamente.

Forti di un’esperienza decennale in questo settore avendo lavorato per alcuni operatori, più o meno conosciuti a livello nazionale, quasi 10 anni fa, decidemmo di aprire una nostra società di Gas ed Energia Elettrica.

La nostra filosofia è “essere chiaro e trasparente col cliente”, dando la giusta consulenza in materia energetica, anche a costo di non stipulare qualche contratto.

Questa nostra scelta ci sta dando i giusti risultati, portandoci ad essere tra i primi fornitori di Gas ed Energia Elettrica delle famiglie e delle attività Scafatesi e dell’Agro Nocerino Sarnese.

Tornando alla sua domanda, perché a Scafati? In primis io e la mia socia siamo Scafatesi, viviamo questa città, inoltre non dimentichiamo che Scafati negli anni 60/70 è stato il fulcro della metanizzazione della zona.

Cosa vi ha spinto, in piena pandemia e crisi economica ad aprire un nuovo store considerando che già avevate degli uffici aperti al pubblico?

Inutile nasconderlo, il 2020 appena trascorso e anche questo inizio 2021 dal punto di vista economico è stato un disastro, per i motivi che noi tutti sappiamo, tuttavia, come già detto, lo spirito che ci ha sempre animato è quello di stare vicino ai nostri clienti e cercare di offrire sempre il miglior servizio al giusto prezzo.

Questa città ci ha dato tanto e per essere più vicini ai nostri clienti, avevamo bisogno di nuovi spazi, più grandi e con una nuova concezione in cui il cliente una volta entrato si sentisse accolto, perché nella mente di ognuno di noi, le fatture di Gas ed Energia Elettrica, sono viste un po’ come delle tasse, un qualcosa che deve essere pagato e non il pagamento di un corrispettivo per un servizio ricevuto, come magari avviene per i carburanti.

Voglio essere chiaro, questo non significa che noi non abbiamo sofferto la crisi, anzi, a differenza di quello che si possa pensare il nostro è un settore che la crisi l’ha sentita ( un netto calo dei consumi, basti pensare a tutte quelle attività chiuse o che hanno dimezzato o ridotto all’osso le produzioni), al quale poi si è unito un aumento sproporzionato di richieste di rateizzazione, ritardati pagamenti, e mancati pagamenti.

Tuttavia, in questo periodo abbiamo fatto anche da ammortizzatore sociale cercando di venire incontro alle tante famiglie e attività che ci hanno chiesto un rateizzo, anche quando, secondo la normativa, non avrebbero potuto essere concessi.

Mi lasci dire con orgoglio che ad aprile 2020 abbiamo lanciato l’iniziativa “bolletta solidale” che ci ha permesso di aiutare diverse famiglie nel pagare le proprie utenze, e non solo per i nostri clienti, ma anche clienti di altri operatori. Non le nascondo che stiamo pensando, visto il successo avuto, di elevare tale iniziativa ad uno Step successivo.

Siamo, inoltre, fieri di essere stati probabilmente l’unica azienda del settore energetico in Italia, che in piena pandemia, ha deciso di abbassare i costi delle offerte commerciali a tutti i nostri clienti, anche quelli che avevano sottoscritto qualche giorno prima un’offerta commerciale con un prezzo più alto.

In questi anni abbiamo ricevuto tanto dai nostri clienti e dal nostro territorio ed ora più che mai è il momento di dare il giusto supporto.

Nel nostro nuovo store, sito sul corso Nazionale 131 a Scafati, grazie ad una serie di partnership e accordi commerciali che stiamo instaurando con diverse aziende Leader nel proprio settore, stiamo per promuovere altri servizi volti ai cittadini.

Per citarne uno da maggio, nei nostri uffici tutti i cittadini ( clienti e non ) potranno pagare tutti i bollettini, Luce, Telefono, Acqua, Spazzatura, ma anche multe ecc…. in maniera semplice, veloce ed economica, senza fare lunghe file e soprattutto al prezzo conveniente di 1,30€ a bollettino (1 euro per gli over 70), considerato che solitamente un bollettino costa tra 1,50 € e 2,00.

Naturalmente il pagamento dei bollettini METANSUD, resta Gratuito

Infine, le anticipo che a breve ci saranno tante nuove offerte, che spazieranno dalla mobilita elettrica al risparmio energetico.

Naturalmente come potrà immaginare tutto questo è possibile non solo grazie alle nostre idee imprenditoriali, ma anche grazie al nostro team e approfitto in questa occasione per fare un ringraziamento pubblico ai ragazzi che lavorano con noi, che credono in questo progetto crescendo ogni giorno sempre di più.