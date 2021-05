Controlli a Scafati, sequestrata auto

Nel fine settimana, su richiesta del Sindaco Cristoforo Salvati, gli agenti della Polizia locale hanno intensificato i controlli al centro Plaza, in via Berlinguer. Quattro ragazzi sono stati fermati ed identificati dopo aver ingiuriato un maresciallo del comando di via Ferrara. Sono stati sanzionati per violazioni delle norme anti Covid. A carico di uno di loro è scattato anche il sequestro dell’auto.

Scafati (Sa), 31 maggio 2021 – Nell’ultimo fine settimana, su richiesta del Sindaco Cristoforo Salvati e alla luce di numerose segnalazioni pervenute dai residenti della zona in riferimento a risse tra ragazzi e scorribande di moto e bici elettriche, gli agenti della Polizia locale hanno intensificato i controlli nell’area del centro commerciale “Plaza”, in località San Pietro, punto di ritrovo per giovani e famiglie. Quattro ragazzi sono stati fermati ed identificati dopo aver ingiuriato un maresciallo in forza al comando di via Ferrara, che era impegnato nell’attività insieme al comandante Salvatore Dionisio. Dalle verifiche effettuate è risultato che l’auto utilizzata dai quattro amici era priva di assicurazione. Il veicolo è stato sequestrato. A carico dell’utilizzatore è scattata una multa di 848 euro. Uno di loro è stato, inoltre, sanzionato perché sorpreso senza mascherina protettiva, in presenza di altre persone.

“Continua senza sosta – ha commentato il Sindaco Salvati – l’azione di controllo sul territorio da parte dei nostri agenti della Polizia locale, partendo dalle aree più critiche. Ho chiesto al comandante Dionisio di garantire, in particolare, una maggiore presenza dei suoi uomini nella zona del centro commerciale Plaza visto che negli ultimi tempi stanno pervenendo alla mia attenzione diverse segnalazioni di disordini, risse e scorribande di moto e bici elettriche. La scorsa settimana gli stessi agenti della Polizia locale sono dovuti intervenire nel piazzale del centro Plaza per una rissa tra due persone, che stava degenerando. Abbiamo la necessità di assicurare le condizioni di massima sicurezza a chi vive in quella zona e a chi frequenta il centro Plaza, ritrovo per giovani e famiglie, soprattutto nel fine settimana”.