Scafati. È scontro politico sul sito di stoccaggio.

E’ ancora polemica sul sito di stoccaggio e trattamento rifiuti Helios. Questa volta la discussione non è però conseguenza di disagi avvertiti dai residenti, perché a prendere piede è più che altro l’aspetto politico della spinosa e annosa vicenda.



















La lettera alla Regione.

“Ho scritto una nota al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, all’Assessore regionale all’Ambiente Fulvio Bonavitacola e ai dirigenti degli uffici regionali competenti per sollecitare l’indizione di una conferenza di servizi finalizzata ad individuare interventi risolutivi rispetto alle problematiche ambientali connesse alle attività del sito – così il Sindaco Cristoforo Salvati – Già lo scorso anno, e quello prima ancora, avevo infatti richiesto e poi sollecitato la convocazione di una conferenza di servizi, che risulta necessaria per risolvere l’annosa questione delle esalazioni prodotte dalle attività del sito di via Ferraris, con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività alla ditta Helios e l’auspicabile delocalizzazione degli impianti. Non ho mai avuto risposta. Mi auguro che questo ennesimo sollecito possa produrre gli effetti sperati. La stagione estiva si avvicina. Non vorremmo trovarci a dover affrontare nuovamente le tensioni sociali e le proteste dei cittadini residenti in quella zona”.















I residenti.

In realtà al momento la situazione è tranquilla, i residenti non avvertono disagi, ma pongono una questione ben più complessa. “Bisogna aspettare l’estate per capire cosa succederà, ma è tutta l’aria Pip per come è strutturata e per le aziende che vengono ad insediarsi, per le modalità con cui viene organizzata quest’area: strade dissestate, piene di micro discariche, disagi per chi ci opera e chi ci abita, praticamente terra di nessuno dove si consente ai personaggi di turno di fare quel che vogliono” spiegano dal Comitato “Cappella e Oltre” Raffaella Cavallaro e Filomena Alma. “Oggi, tanto per non farci mancare nulla in questa parte della città, riaffiora un altro problema, un impianto di torrefazione che produce odori acri e molesti e con i suoi fumi rende l’aria irrespirabile in tutta la zona. Non dimentichiamo poi l’antenna Wind, il San Tommaso, cloaca a cielo aperto e il cui collettore pur in fase di realizzazione non si sa quando sarà terminato. Occorre una visione più ampia che al momento con profondo rammarico e delusione, constatiamo che non c’è”.















Avagnano: “E’ una questione politica”.

E’ una questione politica, secondo Gennaro Avagnano, storico attivista del M5S e promotore da anni di iniziative ed esposti. “la Helios sta diventando lo strumento per attaccare la famiglia Scarlato. Lo dice chi, come me per primo ha affrontato questo tema ambientale, senza remore, senza fini e senza temere nulla e nessuno. Chi ha vissuto quella sofferenza, quello scempio ambientale, dovrebbe sentirsi offeso che si strumentalizzi per scopi ed obiettivi politici quella che è stata una piaga per i cittadini”. Da qualche anno la gestione del sito in via Ferraris è stata rilevata da una società controllata dalla nota famiglia di imprenditori Scarlato.

Adriano Falanga