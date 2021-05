VIDEO – Angri. Movida e recupero in Piazza Doria: le iniziative del Mojo

Angri. Movida e recupero in Piazza Doria: le iniziative del Mojo.

Riappropriarsi delle piazze e dei luoghi aperti ma, soprattutto, averne cura e rispetto. Questa la mission degli titolari dei locali e dei bar del centro cittadino che nel primo week end post lock down sono tornati a ravvivare le serate dei giovani e dei cittadini con l’allestimento di apposti spazi aperti per le consumazioni a tavolino. I ragazzi del Mojo hanno fatto di più prendendosi cura dello spazio retrostante la monumentale Piazza Doria e, oltre rianimarla, hanno iniziato anche a curarla dal degrado del tempo da troppo denunciato. Un primo importante passo è stato compiuto con la pulizia e la disincrostazione delle scale che conducono all’interno della piazza e ai dehors degli esercizi. I titolari annunciano altre interessanti iniziative a tutela di questo prezioso spazio arboreo pubblico rilanciato dalle attività situate all’esterno del perimetro delle due agorà cittadine.



















Stop all’uso dell’alcol ai minori.

I titolari del Mojo hanno voluto dare anche una forte segnale contro l’uso proibito di alcol ai minorenni istituendo un servizio di controllo e verifica per i consumatori per accertare eventuali trasgressioni nell’uso di bevande alcoliche da parte dei minori. In azione anche la security.

Il servizio è di Aldo Severino

