COVID-19- Oggi la mappa del contagio nell’agro e salernitano

Covid 19: I casi in provincia di Salerno sono oggi 83. 166 Napoli, 39 Caserta, 45 Avellino, 36 Benevento. In totale i contagi in Campania sono 369 a cui bisogna aggiungere 6 fuori regione. Il tasso di incidenza e’ dell’1,37%. In provincia di Salerno e’ dell’4, 44%. In Regione Campania e’ dell’ 3,59%.

Angri 3

Battipaglia 4

Bracigliano 1

Castel San Giorgio 4

Castellabate 1

Cava de’ Tirreni 7

Contursi Terme 1

Eboli 3

Fisciano 1

Laurino 7

Montecorvino Rovella 2

Nocera Inferiore 12

Nocera Superiore 4

Pagani 9

Piaggine 1

Pontecagnano Faiano 3

Roccadaspide 1

Salerno 3

San Valentino Torio 3

Sant’Egidio del Monte Albino 1

Sarno 10

Scafati 2

