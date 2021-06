Ravello. Un giovane esemplare di falco pellegrino è stato salvato questa mattina. Il rapace in difficoltà, che non riusciva a volare

Ravello. Falchetto incapace volare, affidato a veterinari ASL.

Un giovane esemplare di falco pellegrino è stato salvato questa mattina a Ravello. Il rapace in difficoltà, che non riusciva a volare, è stato trovato all’interno di un giardino sottostante lo sperone roccioso di Villa Cimbrone. L’animale è stato preso da un contadino, che lo ha ‘ospitato’ in una cassetta in attesa che specialisti lo soccorressero.

Cura veterinaria.

La collaborazione tra gli agenti della Polizia Locale e il nucleo Carabinieri della Forestale di Tramonti ha fatto si’ che il falchetto arrivasse nelle mani del servizio dedicato dell’ASL Salerno. Da una analisi dei suoi escrementi, il veterinario Gaetano Bove ha diagnosticato un’infezione gastrointestinale. Il rapace è stato quindi portato, all’interno di una gabbia, al centro recupero fauna di Salerno dove sarà sottoposto ad altre analisi e alle necessarie cure. Alla guarigione sarà liberato nel punto in cui è stato ritrovato.

AGI

Leggi anche Muore dopo intervento alla tiroide, autopsia e otto indagati