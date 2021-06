San Marzano sul Sarno: nuovo veicolo in dotazione della Polizia Locale

San Marzano sul Sarno: un nuovo veicolo in dotazione della Polizia Locale.

Si tratta di un’auto speciale a trazione integrale 4X4, acquistata con i fondi regionali per la sicurezza urbana e che è stata consegnata al Comando di Polizia Locale. Il nuovo veicolo si somma a un’altra auto e un motociclo. Sono invece cinque i vigili urbani in servizio guidati dal comandante Gennaro Perulli che nel corso di questi prossimi mesi potrà contare sull’assunzione di un’altra unità in sevizio sul territorio.



















Le parole di Iaquinandi.

“La dotazione di veicoli e mezzi per la sicurezza e l’assunzione di personale sono parte integrante delle azioni strategiche, che stiamo mettendo in campo, per potenziare i livelli di sicurezza sul territorio – dichiara il vicesindaco e assessore alla sicurezza Marco Iaquinandi – Con l’implementazione della video sorveglianza e altre misure previste con l’approvazione del bilancio comunale, garantiremo l’opportuna tutela e servizi alla cittadinanza “. Per il sindaco Carmela Zuottolo: “Si tratta di un altro tassello verso l’obiettivo proposto nel nostro programma amministrativo di una sempre più maggior sicurezza sul territorio. Mentre continua il nostro lavoro in queste settimane per rafforzare il controllo, per la tutela dell’ordine pubblico e sicurezza dei cittadini in sinergia con il Prefetto e le forze dell’ordine”.