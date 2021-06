Primi vagiti per la nuova azienda speciale del Comune di Sarno. Via libera dalla giunta che conferisce al primo cittadino, Giuseppe Canfora l'incarico per la nomina dei componenti degli organi aziendali















Sarno. Primi passi per l’azienda speciale del comune.

Primi vagiti per la nuova azienda speciale del Comune di Sarno. Via libera dalla giunta che conferisce al primo cittadino, Giuseppe Canfora, l’incarico per la nomina dei componenti degli organi aziendali per la sottoscrizione degli atti per la costituzione della nuova azienda speciale comunale: la Sarno Servizi Integrati. La nascita dopo il voto favorevole in consiglio comunale nella seduta dello scorso 13 aprile. La nuova azienda è quasi pronta ad avviare l’attività d’impresa per la gestione dei servizi pubblici sul territorio comunale.



















Ultimi atti burocratici.

Ora gli ultimi atti burocratici per la costituzione della nuova azienda speciale. La giunta comunale ha dotato di un capitale sociale da 50.000 € la società, autorizzando il primo cittadino quale rappresentante legale della nuova realtà, necessario per la sottoscrizione degli atti per la sua costituzione. L’esecutivo ha inoltre incaricato il sindaco di nominare i componenti degli organi aziendali: il presidente il consiglio di amministrazione, il direttore generale e i componenti dell’organo di revisione scelti e designati proprio dal sindaco.















La fase finale.

Dopo l’atto notarile e l’iscrizione al registro delle imprese la fase conclusiva prevede l’iscrizione della neonata azienda la Camera di Commercio di Salerno e all’Agenzia delle Entrate, che avverrà nel giro di qualche settimana, dopodiché si procederà alla pubblicazione del bando, un avviso di procedura comparativa, per l’attribuzione dell’incarico di direttore generale che si prevede possa essere operativo dal prossimo autunno.

