Campania. Vaccinati: si va verso i due milioni e mezzo.

Prosegue in maniera massiccia la campagna vaccinale sul territorio regionale. I dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.00 del 1° giugno 2021 registrano complessivamente la vaccinazione con la prima dose di 2.322.719 cittadini. Di questi 1.045.063 hanno ricevuto la seconda dose. Fino q questo momento le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 3.367.782. E si sono aperte anche le piattaforme ai maturandi che nei prossimi giorni daranno ulteriore slancio alla campagna vaccinale anti COVID-19.

Via libera al nuovo vaccino. Si torna a consumare al coperto nei ristoranti e bar.

L’Organizzazione mondiale della sanità intanto ha dato il via libera al vaccino della cinese Sinovac, assicurando che rispetta gli standard internazionali di sicurezza, efficacia e di fabbricazione. Intanto nelle regioni in zona gialla da ieri si torna a consumare pranzo e cena anche nei ristoranti al chiuso ma resta sia in zona gialla che bianca il limite al tavolo di 4 persone salvo che siano tutti conviventi. Anche nei bar si può consumare al bancone. Inoltre dal 7 giugno il coprifuoco slitta dalle 23,00 alle 24,00.