Nocera Inferiore. In consiglio discussione sul Piano di Zona.

Nella prossima seduta di consiglio comunale del 10 giugno a Nocera Inferiore si dovrebbe discutere sul futuro del Sub Ambito 1 del Piano di Zona Salerno 1. La discussione sarebbe soltanto un punto di partenza, precisano da più parti e come riportato oggi dal quotidiano “La Città”. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano salernitano, la questione sarebbe già stata valutata nella riunione di maggioranza convocata lunedì sera dal sindaco Manlio Torquato alla quale hanno partecipato i consiglieri e i segretari di partito della compagine amministrativa.



















Argomento da approfondire in altre sedi.

Il sindaco Torquato avrebbe sostenuto la necessità di rinviare la discussione sulla questione “Piano” in sede tecnica, così come ha spesso affermato nelle ultime settimane. Si sarebbe voluto evitare di andare in consiglio e ritrovarsi a votare il deliberato proposto dai sette consiglieri di minoranza che hanno richiesto, una decina di giorni fa, la seduta monotematica. PD, Nocera Coraggiosa e Socialisti hanno invece chiesto di andare in aula con un deliberato d’indirizzo che presentasse la visione dell’amministrazione sintesi del confronto tra la maggioranza e l’esecutivo. Una linea che spostata anche dal primo cittadino e dai civici.















Discussione in consiglio comunale.

In consiglio comunale dunque, non approderà un deliberato che dovrebbe trattare teoricamente la questione stabilizzazione o quello della struttura da dare al sub ambito ma un atto d’indirizzo da cui possa scaturire, eventualmente, il confronto anche in altre sedi, degli aspetti tecnici, il punto di partenza insomma di una discussione che si prospetta molto più ampia. Un confronto che potrebbe esteso anche alle commissioni.

Guarda anche VIDEO – Angri. Allo Studio Mazzola screening per osteoporosi e tiroide