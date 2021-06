Pagani. Recupero dei tributi resta a cura del comune.

Il comune dovrebbe recuperare somme per circa 40 milioni di euro. Per tale delicata azione lo farà con un funzionario interno incaricato quale referente, con l’avvio del procedimento da parte del OSL, l’organismo straordinario di liquidazione, in carica per lo stato di dissesto in cui versa l’ente di Piazza D’Arezzo. Quaranta milioni di euro, questo è il conto quantificato della massa, l’effettivo recupero materiale della cifra, che comprende tra le altre cose l’IMU relativa alle annualità 2018 e 2019, la Tari degli stessi anni, la TOSAP per il 2017 2018 e 2019, l’ICP per lo stesso per il triennio e le violazioni del codice della strada fino al 31 dicembre 2019, ma anche altre entrate extra tributarie patrimoniali non prescritte per gli anni di competenza della gestione di liquidazione, ancora da accertare. Un piano di rientro che non sarà affidato ai privati, come voluto dai vertici dell’OSL precedentemente.



















Incarico in house.

La commissione straordinaria – scrive il quotidiano “La Città” – ha incaricato il dottor Alfonso Striano, responsabile del settore tributi per il Comune, di inserire nella proposta di delibera, per una procedura di evidenza pubblica, tutte le attività connesse all’accertamento e recupero coattivo delle entrate tributarie. L’incarico, cura della giunta che predisporrà la delibera, dovrà avviare l’iter. Il recupero, con relativa quantificazione, è propedeutico a provvedere, in tempi rapidi, all’acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, individuando gli strumenti più adeguati per assicurare la riscossione dei residui attivi di competenza in particolare delle entrate tributarie nel rispetto dei termini di legge.















Contratto scaduto.

In particolare risulta scaduto il contratto con la società di accertamento e riscossione coattivo il 16 novembre scorso, quindi con una delibera di costituzione dell’ufficio di supporto tramite Strianese si è data una effettiva azione di ripristino. L’azione di recupero, in particolare, rientra nel piano di risanamento collegato allo stato di dissesto, dichiarato dal settembre 2019, con la successiva nomina di una commissione incaricata per estinguere tutti i debiti dell’ente guidato oggi dal sindaco Lello De Prisco. Proprio in tale ottica, il passaggio attuale è stato indirizzato per quantificare e contabilizzare nei limiti del possibile i crediti sospesi, legati come da indicazioni alle tasse comunali alle e alle multe.

Guarda anche VIDEO – Angri. Movida e recupero in Piazza Doria: le iniziative del Mojo