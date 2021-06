Pompei. Interventi annuali di pulizia stradale

Lavaggio strade, arredo urbano e caditoie: già partiti gli interventi annuali che proseguiranno fino a settembre. Così come da accordi con l’amministrazione Lo Sapio, la Win Ecology ha avviato una serie di interventi di pulizia straordinaria su tutto il territorio cittadino. Il programma di interventi di pulizia é partito dopo le frequenti lamentele sui social (con tanto di foto di spazzatura) che dimostra che l’interessamento dei cittadini migliora sempre le cose.

Lo scorso fine settimana la ditta ha iniziato i lavori di pulizia alle caditoie. Un’operazione fondamentale per i per il corretto drenaggio urbano e lo smaltimento delle acque piovane verso la rete fognaria per scongiurare eventuali allagamenti.

Fitto il calendario degli interventi iniziato già lo scorso 24 maggio ai confini con Boscoreale e che proseguirà fino a luglio negli orari notturni dalle 2:00 alle 6:00.

Articolato anche il cronoprogramma della sanificazione di strade e arredi urbani (di cui il Comune ha pubblicato l’elenco) che – a partire da domani, dalle 6:00 alle 8:00 del mattino – riguarderà l’intera città con ciclici interventi di pulizia che si protrarranno fino a settembre.