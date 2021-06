Scafati. Quanto guadagnano i politici locali: il redditto.

E’ Alessandro Arpaia il Paperone dell’amministrazione comunale 2020, mentre a guidare i “nuovi poveri” c’è la vicesindaco e assessore a Verde pubblico, Pubblica Illuminazione e Partecipate Serena Porpora, con una dichiarazione pari a zero. A quasi tre anni dalle elezioni Arpaia, noto medico scafatese, coordinatore Fdi e assessore a sanità, cultura, spettacoli e scuola, ha visto crescere il proprio reddito di circa 30 mila euro. Dai 78 mila dichiarati in sede di proclamazione, ai quasi 116mila del 2019. I redditi sono quelli certificati dagli stessi amministratori comunali in sede di elezione, e da loro aggiornati al dicembre 2020 (redditi 2019).



















I redditi degli altri.

E’ un altro medico il secondo Paperone, Antonio Fogliame. Cardiologo e medico di base, Fogliame dichiara poco più di 114mila euro, anche lui in crescita rispetto ai 101 mila di due anni fa. Bronzo per l’ingegnere Michele Russo, il leader del gruppo di minoranza Insieme per Scafati perde però qualcosa, e dai 62650 del biennio scorso si attesta terzo con quasi 56mila euro. Quarta posizione per il Presidente del Consiglio f.f. Mario Santocchio. L’avvocato dichiara 54 mila euro, in calo rispetto ai 60300 precedenti. Ma a fare la differenza è lo stato patrimoniale, per Santocchio occorre infatti una certificazione aggiuntiva per il patrimonio immobiliare. L’esponente di FdI è notoriamente un esperto immobiliarista. Quinta posizione per il Sindaco Cristoforo Salvati. Dai 29800 euro precedenti il primo cittadino dichiara oggi quasi 44mila euro.















Il club dei “nuovi poveri”.

Dal lato opposto, il club dei “nuovi poveri” riserva poche sorprese rispetto al biennio precedente. Sono tre gli esponenti a reddito zero: Oltre Serena Porpora, i consiglieri comunali Teresa Formisano e Paolo Attianese. Quest’ultimo ha perso i 2100 euro passati. La quasi 28 enne vicesindaco, psicologa, vive però con la famiglia di origine, non essendo sposata. A seguire la consigliera Liliana Acanfora, avvocato, con 484 euro, a ruota Giuseppe Sarconio con 408 euro (75 due anni fa) e il segretario PD Michele Grimaldi, che conferma i 1000 euro precedenti.

Questi gli altri assessori (tra parentesi i redditi 2019): Nunzia Di Lallo 26762 euro (23241); Arcangelo Sicignano n.d. essendo stato nominato nel settembre 2020 (44750); Raffaele Sicignano 43135 (43813); non disponibili Daniela Ugliano e Pasquale Vitiello, freschi di nomina, per loro però erano 47640 e 37204 euro i precedenti. Questi i restanti consiglieri: Acanfora Nicola 3574 (8400); Michelangelo Ambrunzo 43769 (32809); Camillo Auricchio 11289 (10mila); Giovanni Bottone 38465 (41369); Ida Brancaccio 14694 (12950); Alfonso Carotenuto 8875 (9840); Antonio Carotenuto 36970 subentrato il 29.9.2020; Nicola Cascone 22665 (22324); Giovanna Cavallaro 23734 (sub. 9.2020); Emilio Cirillo 39031 (sub. 7.2020); Anna Conte 27mila (27mila); Luca Maranca 15309 (10381); Laura Semplice 11250 (sub. 9.2020); Antonella Vaccaro 37980 (36865). Teresa Cirillo e Domenico Acunzo non disponibili ancora, perché entrati in Assise ad aprile; nessuno risulta essere percettore di Reddito di Cittadinanza.

Adriano Falanga