Tragedia a Corbara, un uomo muore in un incidente stradale.

Grave incidente a Corbara. Un uomo ha perso la vita.

Un cittadino di Corbara,molto conosciuto in paese, mentre si trovava in moto, per cause tutte da accertare, è caduto molto probabilmente battendo la testa. Per lui non c’è stato nulla da fare, l’urto gli è stato fatale. A nulla sono valsi i primi soccorsi prestati da alcuni medici e sanitari che transitavano per puro caso sul posto, l’uomo è deceduto dopo qualche minuto. Dopo l’impatto, il corpo è rimasto sul selciato per qualche ora, in attesa dell’ arrivo delle autorità competenti che una volta giunte sul posto ne hanno dichiarato il decesso, affidandolo alle onoranze funebri per le procedure di rito.

Aldo Severino.