VIDEO – Angri. Festa della Repubblica anche per la nuova libertà

Festa della Repubblica. Un momento di riflessione per ogni comunità che si ferma a ricordare questa importante data pregna di valori di libertà. Un momento solenne che chiama a raccolta, anche in questo delicato periodo sociale, istituzioni e cittadini. Nessun sacrificio, nessuna vittima può essere dimenticata ma soltanto ravvivata in questi momenti.

Il servizio è di Aldo Severino

