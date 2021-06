Angri. Cavalcavia di Via Stabia, verifica per possibile rifacimento

Angri. Il cavalcavia che congiunge Via Stabia con la Via dei Goti dovrà essere rifatto. Almeno questa l’intenzione dei tecnici

Angri. Cavalcavia di Via Stabia, possibile rifacimento.

Il cavalcavia che congiunge Via Stabia con la Via dei Goti dovrà essere rifatto. Almeno questa l’intenzione dei tecnici del gestore della rete e dell’amministrazione comunale che ha chiesto alla società Autostrade un intervento tecnico per valutare la staticità e la necessità d’intervenire in maniera invasiva mediante una “identificazione dinamica” della struttura.

Il sopralluogo sul posto.

“Abbiamo chiesto e ottenuto, con la collaborazione di Autostrade Meridionali, il rifacimento del cavalcavia di via Stabia” dice il vicesindaco e delegato Antonio Mainardi che ha anche annunciato il sopralluogo tecnico tra il gestore della rete autostradale e l’amministrazione. Un passaggio necessario per la realizzazione del progetto.

La mancata apertura della bretella M2 di Via Stabia.

Il Cavalcavia nell’ultimo periodo è stato soggetto anche a un massivo e prolungato flusso veicolare conseguenza dell’apertura della nuova diramazione autostradale deviata, senza alternative, sulle strade secondarie del territorio proprio per la mancata apertura della bretella M2 che congiunge Via Stabia con l’interconnessione della rampa con la barriera dell’A3 e la Strada Statale 268 a Monte del Vesuvio. Una situazione critica che spinge Via Paludicella, Via Campia e appunto Via Stabia ad accogliere l’enorme flusso veicolare che precedentemente veniva smaltito lungo la Via Dei Goti e dal vecchio Casello autostradale.

Luciano Verdoliva

