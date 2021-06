COVID-19. Contagi oggi nell’agro nocerino e salernitano.

Covid 19: i contagi di oggi 3 giugno in provincia di Salerno. I casi nelle province: 15 in quella di Salerno, 158 Napoli, Caserta 31, Avellino 8, Benevento 4. I contagi in totale in Campania sono 216 e 2 fuori regione.

Altavilla Silentina 1

Cava de’ Tirreni 1

Pellezzano 2

Salerno 11

